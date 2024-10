Stavo crepando stavo facendo una fine orribile Attenti quando prendete le pastiglie effervescenti per il raffreddore | Tananai racconta la sua disavventura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è in studio in questi giorni perché si sta preparando per il lancio promozione del suo prossimo disco “Calmocobra”, in uscita il 18 ottobre. Ma anche il cantautore è stato colpito dai malanni di stagione. In primis il. In una story su Instagram peròha voluto condividere con i suoi follower una piccola, avvenuta in casa. “Buongiorno, faccio questo video perché stamattina.- ha affermato – State. Ho preso una pastiglia di quelle per ilche frizzano. E niente, labevendo. Nel ‘frizzio’ della schiuma non avevo visto che la pastiglia non era finita e ho bevuto un sorsone. Mi si è fermata qua in gola, la pastiglia. Raga,. E niente, perché era una cosa ferma che frizzava. Tutto questo per dire: ‘fate attenzione sele, quelle che frizzano’.