Statale 36 | incidente all' alba subito lunghe code

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Partenza in salta per la viabilità. Intorno alle 6.45 di giovedì 3 ottobre lungo la Strada36 si è verificato unche ha messo in difficoltà il traffico veicolare: due automobili si sono scontrate all'altezza dello svincolo di Civate che si trova in direzione Milano, tratto che