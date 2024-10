Starbucks fa cinquina nuovo punto vendita a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Ancora unoin città: il 10 ottobre apre ail negozio in via del Corso numero 6, a due passi da piazza della Repubblica, nel prestigioso contesto di Palazzo Portinari (già sede della Banca Toscana). Già la scorsa estate le insegne avevano attirato l’attenzione dei passanti. Adesso l’annuncio ufficiale dell’apertura. La catena americana del caffè arriva così a cinque puntitra(stazione, via Cerretani, via Canova e questo di via del Corso) e provincia (ilai Gigli a Campi Bisenzio).