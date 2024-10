Spaccio guida in stato di ebrezza e non solo | stretta ad Ostia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Roma-hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel municipio lidense finalizzato al contrasto di fenomeni di degrado ed al ripristino delle condizioni di decoro urbano nonché al rafforzamento della percezione di sicurezza nelle aree con maggiore afflusso di persone. Nel corso delle attività i militari hanno controllato 97 persone, di cui 19 stranieri e 24 con precedenti penali e/o di polizia, e 74 autoveicoli ed effettuato 9 perquisizioni domiciliari, 11 personali e 6 veicolari. L’attività ha permesso di arrestare 3 uomini, uno in flagranza di reato per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti, sequestrati gr. 164,00 di marijuana – gr.147,7 di hashish e 0,5 gr. di cocaina e due gravati da ordinanza di aggravamento delle misure in atto.