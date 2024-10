Sostanze chimiche nell’acqua Più controlli | ok alla mozione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il sindaco Daniele Vanni e la giunta chiederanno ad Acque e ad Asl di quantificare l’eventuale presenza di "Pfas"destinata al consumo, impegnandosi fra le altre cose a rendere pubblici i risultati e a chiedereRegione il varo di un piano di monitoraggio dellenelle acque di scarto dei cicli produttivi sul territorio, "al fine di individuare situazioni di particolare criticità". E’ quel che chiede lapresentata da In Comune per Vinci e supportata dal centrodestra, che è stata approvata nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale. Con l’acronimo inglese Pfas si intendono genericamente un gruppo diartificiali utilizzate in più settori produttivi che in alte quantità, secondo alcuni studi, avrebbero effetti negativi su ambiente e salute umana.