Soglie installazioni diffuse | la presentazione del progetto per il Regeneration festival a Vo'

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Undiche si snoda lungo un percorso tra campi e vigneti. Si parte dal campo sportivo di Vo' e ci si addentra nelle vigne per poi arrivare in un punto sopraelevato dove è possibile godere di un panorama unico.L'evento gratuito è in programma a Vo' sabato 5