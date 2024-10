Silvio Berlusconi e la città ideale | nel volume di Giro il miracolo politico del Cavaliere

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 ottobre 2024)edito da Gangemi Editore con l'introduzione di Antonio Tajani 'e la' è il titolo del libro di Francesco, edito da Gangemi Editore, in cui l’autore ha spiegato “attraverso un’interpretazione culturale dell’agiredi, che seppe vivere in modo radicale la contemporaneità, legandosi in modo sorprendente a ciò che