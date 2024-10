Sicari uccidono un uomo al resort di lusso e scappano sulle moto d' acqua

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Momenti di panico in undia Cancun, in Messico, quando sulla spiaggia sono arrivati quattroche hanno freddato una colpi di pistola, per poi scappare a bordo di unad'. La vittima, identificata solo come un cittadino messicano di 30 anni, è stata uccisa da