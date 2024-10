Si cosparge di benzina e si dà fuoco muore in ospedale

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Troppo gravi le ferite riportate la notte tra martedì e mercoledì per F.A., il 78enne rimasto ustionato nella sua casa di Alatri (Frosinone) è morto inquesta mattina. Come si ricorderà l'anziano, per cause da chiarire, si era cosparso con del liquido infiammabile e si era dato