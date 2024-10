Serie C il presidente Marani anticipa una novità per il futuro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo essere stato rieletto all’unanimità alla guida della Lega Pro, Matteohato una delle prossimein programma per il torneo diC. “Stiamo ragionando sulla questione del Salary Cap. Ieri per noi è stata una giornata importante per questa proclamazione, ma fa già parte del passato e ora dobbiamo guardare avanti. Il Salary Cap – ha dichiarato ildella Lega Pro – il controllo delle spese è un qualcosa su cui possiamo incidere e intervenire tutto. Vogliamo sostenere la riforma Zola, l’impegno che ho preso con i club è totale. Tutte le risorse che arriveranno verranno investite sui giovani, un movimento che non hanon ha presente”. L'articoloC, ilunaper ilCalcioWeb.