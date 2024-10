Senza lavoro e senza casa | 48enne stroncato da un infarto in un campo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bergamo. Il dramma della solitudine e della povertà: un uomo di 48 anni, italiano, disoccupato efissa dimora, è stato trovato morto in undi via Nicolò Tommaseo, a Bergamo, vicino al quartiere di Boccaleone. A rinvenire il corpo e a dare l’allarme, un suo amico che viveva insieme a lui e che ha immediatamento avvisato le forze dell’ordine. Sul posto si è portata una volante della Questura di Bergamo, insieme ad una ambulanza e a un’automedica. Il personale sanitario del 118, purtroppo, altro non ha potuto fare che constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione, ilavrebbe accusato i primi sintomi già nel primo pomeriggio, confidando all’amico, con cui viveva, di non sentirsi bene. Una vita difficile, la sua, segnata anche dalla tossicodipendenza. Sul corpo dell’uomo non sono stati rinvenuti segni di violenza. A stroncarlo, un