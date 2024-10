Selezioni di lavoratori We Build in sedi istituzionali Barbagallo PD | Scelta innappropriata

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Le chat dei giovani siciliani ribollono in questi giorni con i messaggi di esponenti politici della maggioranza in cerca di proseliti. A girare è il dettaglio delleWein programma in questi giorni in Sicilia. Quello che trovo opinabile e quanto meno inappropriato è proprio la