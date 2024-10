Sedicicorto Caccia ai tesori arancioni Vino al vino Tìn bota Romagna half marathon | il primo weekend di ottobre è ricco di eventi

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Per gli appassionati del cinema breve e del cinema tout court, è in arrivo il nuovo appuntamento con ilForlì International Film Festival, in programma da venerdì a Forlì: sette le sezioni competitive del festival, per un totale di 155 cortometraggi provenienti da 42 Paesi, tra