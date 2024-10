Scuola spettacolo teatro | il programma del ‘Catania Off Fringe Festival’

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Fino all’11 ottobre, l’Off dell’Off è la prima delle 4 sezioni che compongono il Catania OffFestival. Le periferie e i giovani sono al centro del progetto “OFF dell’OFF”, in rete con le scuole e le associazioni territoriali, per un’originale “rialfabetizzazione” artistica ed emozionale delle nuove generazioni.Laboratori, spettacoli, incontri, dibattiti e progetti speciali per il coinvolgimento diretto di oltre 200 studenti agli spettacoli delcon il format Lo Studente in Giuria a cura di Francesca Vitale.Attori e performer catanesi sono protagonisti del, che si articolerà in diverse discipline artistiche performative: monologhi teatrali, clownerie, circo, giocoleria, commedie, reading, laboratori-di danza, canto.