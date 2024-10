Samanta mamma di una bimba prematura | Ho faticato ad affezionarmi a mia figlia temevo che non ce l’avrebbe fatta

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2024)ha scritto a Fanpage.it per raccontare la storia della sua bambina nata di 950 g e cresciuta per 4 mesi in terapia intensiva neonatale. Ha raccontato tutto il suo dolore nella speranza di poter essere di supporto per le mamme che si trovano a vivere un'esperienza simile.