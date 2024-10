Roma violenta immigrato entra in una casa e tenta di stuprare una disabile | arrestato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo lo stupro della donna nel sottopassaggio di Corso Italia, nella cosiddetta “bene”, un altro episodio inquietante, che vede protagonista un, che in una zona limitrofa, viale Regina Margherita di Savoia, è riuscito a farsi aprire la portapadrona diper poi mettere a segno una duplice aggressione e di untivo di stupro ai danni di una donnadi 36 anni. La, per fortuna, è intervenuta per bloccare il malintenzionato,to in azione alle 7 di mattina. L’extracomunitario, originario del Mali, ha bussato alla porta e l’anziana padrona di, convinta che si trattasse di un operaio incaricato di fare dei lavori condominiali.