Regolamento Luna Rossa-Ineos Britannia | come funziona la finale di Louis Vuitton Cup 2024

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tutto pronto per le finali dellaCup, al via giovedì 26 settembre, conPrada Pirelli eprotagoniste. Ilè semplice. Il primo team che totalizzerà 7 punti nei Match Race vincerà, infatti, le Challenger Selection Series e potrà sfidare il Defender, cioè Emirates Team New Zealand nel Matchdell’America’s Cup, la competizione sportiva più antica al mondo. Sono in programma due regate nelle giornate di giovedì 26 settembre, sabato 28 settembre, domenica 29 settembre, martedì 1° ottobre. Ed eventualmente due regate nei giorni di mercoledì 2 ottobre, venerdì 4 ottobre, mentre sabato 5 ottobre è in programma un eventuale unico Match Race. Da valutare però le condizioni del vento. Il limite minimo è di 6.5 nodi, mentre il massimo di 21. Per il primo matchentrerà nel box di prepartenza mure a sinistra.