Regolamento Eurolega 2024 2025 | la formula come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ildell’di basket, con lae tutto quello che bisogna sapere sulla competizione che prende il via giovedì 3 ottobre.di consueto, sono 18 le formazioni che si sfidano in un girone unico con ladel round robin, ovvero ogni squadra gioca due partite, andata e ritorno, con ognuna delle altre 17 formazioni, per un totale di 34 giornate, fino all’11 aprile. Al termine della stagione regolare, le prime sei classificate passano direttamente ai playoff, mentre le squadre dalla settima alla decima posizione si sfideranno nei Play-In Showdown,introdotta nella passata stagione. In questa fase, sono previste tre partite: innanzitutto, si sfidano la settima e l’ottava, e chi vince passa ai playoff dove verrà accoppiata con la seconda classificata. La seconda partita è quella tra la nona e la decima, e chi perde viene eliminata.