Regno Unito la Regina Camilla visita un cantiere all’abbazia di Westminster

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (LaPresse) Lahato il progetto della Sagrestia dell’Abbazia di, di cui è diventata patrona all’inizio di quest’anno. Era accompagnata dal Decano di, il Reverendo David Hoyle, e dall’architetto britannico Ptolemy Dean, responsabile del progetto. Il nuovo edificio accanto, che sarà chiamato Sagrestia Re Carlo III in onore del monarca, avrà strutture moderne per l’accoglienza, la sicurezza e la biglietteria, per permetteredi essere preservata come spazio sacro. Sarà anche utilizzata come luogo istituzionale per eventi di Stato. I lavori di costruzione inizieranno all’inizio del prossimo anno e il progetto dovrebbe essere completato nel 2026.