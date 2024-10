Reale Mutua che bella impresa | espugnato il fortino di Livorno

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo l’amara sconfitta dell’esordio contro Verona, arriva la prima vittoria stagionale per laBasket Torino di coach Boniciolli che si impone nettamente sul campo della Libertasper 56-78. Una prova di forza che vale molto per il morale gialloblù in vista del prossimo impegno