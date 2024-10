Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I carabinieri di Bastia Umbra hanno denunciato tre uomini - un 24enne, un 32enne e un 54enne, tutti provenienti dalla Campania - per furto aggravato in concorso. I tre hanno tentato lain unadi Ospedalicchio, provando a scappare con 900 euro di merce. Non sono andati