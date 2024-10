Quattro condanne per l' aggressione di una famiglia a Orsogna | ecco i dettagli

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Chieti - Il processo per l'avvenuta il 21 marzo asi è concluso con la condanna diindividui, tra cui tre fratelli. Il giudice del Tribunale di Chieti, Andrea Di Bernardino, ha inflitto pene di reclusione a carico degli imputati: 4 anni e 10 mesi per Andrea Melidei, 4 anni e 8 mesi per Giovanni e Simone Melidei, e 3 anni e un mese per Patrizia Insolia. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, il pubblico ministero Marika Ponziani aveva inizialmente richiesto pene di 3 anni e 8 mesi per Andrea Melidei e 3 anni e 4 mesi per gli altri coinvolti. Oltre alle pene detentive, il giudice ha ordinato che gli imputati risarciscano le tre parti civili per i danni subiti, stabilendo una provvisionale complessiva di 4.000 euro. Le accuse a carico deiincludono violazione di domicilio, uso di un’arma, e lesioni personali.