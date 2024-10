Prima sfida a calcetto dei genitori della Pascoli Grande tifoseria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si è disputata all’impianto sportivo del “Poggio“ lapiù attesa, quella che ha visto sul campo le abilità tecniche ma soprattutto la gran voglia di divertirsi deiclasse seconda c contro quelliseconda Bscuolaria del centro storico Giovanni. Si trattapartita di, forse ladi una lunga serie. E il finale? Un’equa parità, un tranquillizzante 5 a 5 che mette d’accordo più o meno tutti. E soprattutto, a seguire, una maxi pizzata per il miglior finale sia per gli “atleti“ che per la loro giovane