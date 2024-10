Prevista marea a 115 cm Mose ancora attivo

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Venezia si è svegliata sotto una pioggia battente che dovrebbe durare per tutta la giornata, con un picco di acqua alta, secondo le previsioni delle 9.30, atteso per mezzanotte a 115 cm: le stime precedenti parlavano di 105 cm al mattino, dati in calo a 90 cm. Il sistema Mo.s.e. in ogni caso era