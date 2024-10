Porto Spezia acquisisce quote dell' Interporto di Fontevivo

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale - secondo quanto riportato dall'Ansa - ha ottenuto il via libera dalla Corte dei Conti per l'acquisizione di 1.218.762 azioni ordinariea società Cepim Interdi Parma per un onere complessivo è di 582.778 euro. Il sistema portuale