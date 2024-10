Pnrr Musumeci | Cinque Regioni del Sud rinunciano a 7 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Adnkronos) – "del Sud hanno detto che devono rinunciare alla risorsaperinilper un importo di circa 7, perché non riescono a rispettare i termini". A dirlo oggi il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello, intervenendo in video collegamento alla