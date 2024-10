Pino Insegno a rischio i prossimi progetti? Le mosse della Rai

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Personaggi Tv.è tornato in Rai durante la scorsa stagione televisiva. A lui è stata affidata la conduzione di Reazione a Catena, il quiz game in onda su Rai 1 tutti i giorni dalle 18:45 alle 20. Secondo una recente indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo nella sua rubrica pubblicata sul settimanale Oggi, il futuro in Rai distarebbe in bilico. Per quale motivo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Colpaccio di “Piazzapulita”, Maria Rosaria Boccia va da Formigli: l’indiscrezione bomba Leggi anche: “Grande Fratello”, chi sarà il prossimo a uscire: i numeri parlano chiaro, il futuro a “Reazione a Catena” a? L’indiscrezione Alberto Dandolo fa sapere che il noto conduttore starebbe vivendo un periodo di difficoltà a causa del calo degli ascolti di Reazione a Catena.