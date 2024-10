Perché l' infortunio di Bremer è un grosso problema per la Juventus

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) AGI - Una tegola, una mazzata, una botta da cui sarà difficile riprendersi. Gleison, difensore della, è il primo a "non trovare le parole" per il risultato degli esami dopo l'rimediato a Lipsia, in Germania, durante il match di Champions League vinto dai bianconeri 3-2. "Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio" sinistro, si legge nel comunicato ufficiale diramato in giornata dalla società. La traduzione è molto semplice: stagione compromessa, operazione già programmata e molti mesi di recupero e riabilitazione. L'del difensore brasiliano arriva in un momento particolare della stagione juventina: il mercato di riparazione è ancora molto lontano e, per un'eventuale sostituzione, si può guardare solo al mercato degli svincolati che offre nomi di alta caratura ma dalla dubbia affidabilità.