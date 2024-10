Per paura di perdere voti Elly Schlein sta in silenzio sull' antisemitismo rosso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nell'universo non binario dic'è una risposta binaria che la segretaria del Partito democratico deve dare: un sì o un no. La domanda è questa: la manifestazione nazionale contro la «entità coloniale sionista», ossia Israele, organizzata da tante sigle a sinistra del Pd per sabato 5 ottobre, si deve fare? Il governo ha detto «no». Per motivi di ordine pubblico e per le ragioni di civiltà che ha spiegato il ministro Matteo Piantedosi: «Noi non vietiamo quasi mai le manifestazioni, difendiamo il diritto costituzionale di manifestazione del pensiero. Ma con preavvisi che in maniera più o meno allusiva tendevano a celebrare la data del 7 ottobre come l'esaltazione di un eccidio, non era possibile lasciar fare». Gli organizzatori promettono di scendere lo stesso in piazza.