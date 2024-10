Per la Roma di Juric primo ko in Svezia l’Elfsborg vince 1-0

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) BORAS () (ITALPRESS) – Lasubisce inla prima sconfitta dell’era Ivan. Alla Boras Arena1-0 con un rigore di Baidoo e complica il percorso in Europa League dei giallorossi, che hanno un solo punto in classifica, ottenuto all’Olimpico con l’Athletic Bilbao alla prima giornata. Rispetto alla partita contro il Venezia,ne cambia sei. Neltempo dellac’è tanto possesso palla (67%), ma poche soluzioni offensive in area. Undici le conclusioni dei giallorossi, tre delle quali di Soulè, ma di fatto lanon è mai pericolosa dalle parti di Petteon nei quarantacinque minuti d’apertura.tiene meno palla (109 i passaggi completati contro i 371 della), ma è più concreto. Al 17? si accendono i fratelli Zeneli: Arber innesca Besfort, che scappa a Ndicka e calcia col destro trovando l’opposizione di Svilar.