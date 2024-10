Pellicer Ivi | Sono cambiate le priorità per le coppie serve il welfare per sostenere la natalità

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Adnkronos) - “le. In generale si è creato un contesto meno favorevole alla. In Italia, come in Spagna, letendono a posticipare la genitorialità a causa di molteplici fattori socioeconomici. La donna ha fatto passi avanti in termini di empowerment, assumendosi