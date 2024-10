Pecoraro ex Procuratore della FIGC | Marek Hamsik andò sotto la Curva per chiedere il permesso

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lo scandalo che sta colpendo il mondo del calcio riguardo gli Ultras ed in particolare Inter e Milan continua a svelare retroscena interessanti. L’ex, Giuseppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CrC in cui ha svelato anche un retroscena di qualche anno fa che ha coinvolto l’ex capitanoL'articolo, ex: “laperil