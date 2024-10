Ottobre mese della prevenzione | le iniziative di Fondazione Ant in programma a Terni

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, laAnt Italia Onlus è la più ampia realtà non profit del nostro Paese. Attiva in 29 provincie per l'assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e per progetti dioncologica gratuiti, Ant opera in nome