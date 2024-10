Osnago | bimbo di 4 anni precipita dal balcone Era solo in casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Aun bambino di 4è caduto daldi, al secondo piano di un condominio. Era inda: la mamma lo aveva lasciato per qualche minuto per andare incontro al fratellino più grande che stava tornando da scuola e il papà era al lavoro. L'incidente è successo in un complesso residenziale di via Giuseppe Mazzini. Lo hanno soccorso gli operatori dell'eliambulanza di Areu. Il, nonostante il volo, era cosciente e piangeva. È stato sedato e intubato e trasferito d'urgenza in ospedale, al Papa GiovXXIII di Bergamo. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri della caserma di Merate.