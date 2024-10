Oscar Green 2024 dall’Agrinfluencer all’orto in torre | tutti i premiati in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dal vino subacqueoin torri hi tech, dal giovane Noè che salva razze antiche al pastore influencer che racconta la vita in alpeggio. Sono alcuni dei progetti e delle idee imprenditoriali premiate con glidella, i riconoscimenti promossi da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare l’innovazione dei giovani imprenditori agricoli, un universo che inconta oltre tremila aziende gestite da under 35, secondo un’analisi di Coldirettisu dati Registro Imprese. “La voglia di sperimentare e di innovare che emerge da queste storie – commenta Giovanni Bellei, delegato Giovani Impresa Coldiretti– testimonia la volontà dei giovani agricoltori di migliorare le proprie aziende con l’obiettivo di raggiungere risultati positivi non solo per la propria impresa ma anche per il territorio in cui questa opera”.