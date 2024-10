Orologi e preziosi nella valigia Un tesoro da 95mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Viaggiava in treno coninper un valore di, che non ha dichiarato durante i controlli in dogana a Chiasso. Il cittadino cinese, residente in Cina, è stato controllato sul treno proveniente da Zurigo e diretto a Milano, dalla Guardia di finanza di Ponte Chiasso e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane. Alla domanda per sapere se trasportasse merci al seguito, il passeggero ha risposto negativamente, ma quando è stato fatto scendere dal treno per approfondire il controllo, ha recuperato una, che conteneva 24 lotti di merce, con 11e 13 confezioni di gioielli tra anelli, braccialetti e orecchini, di noti marchi del lusso, tra cui Rolex, Omega, Bulgari e Cartier. La merce, trattenuta in custodia, è risultata avere un valore commerciale di circa, acquistata in Svizzera nei giorni precedenti il rientro in Italia.