Ora legale | una pratica destinata a finire?

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A fine mese come sempre da anni le lancette degli orologi andranno spostate un’ora indietro tornando così all’ora solare. L’orainvece prevede di spostare avanti di un’ora le lancette degli orologi durante i mesi estivi, per sfruttare al massimo le ore di luce naturale. Questo meccanismo viene adottato in molti paesi per ottimizzare il Ora: una? L'Identità.