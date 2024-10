Ora legale a fine mese le lancette torneranno indietro di un’ora Una pratica destinata a finire?

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’oraprevede di spostare avanti diledegli orologi durante i mesi estivi, per sfruttare al massimo le ore di luce naturale. Questo meccanismo viene adottato in molti paesi per ottimizzare il consumo energetico, riducendo la necessità di utilizzare l’illuminazione artificiale nelle ore serali. La, però, è da tempo oggetto di Ora, aledi. Una? L'Identità.