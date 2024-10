Operai e artigiani del legno irreperibili al 96% per aziende piacentine | le figure ricercate

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Come ormai accade puntualmente, ledi Piacenza incontreranno difficoltà in 54 casi su 100, nel reperire leprofessionali di cui hanno bisogno. A fare il punto sulla situazione nel periodo in corso, la Camera di Commercio dell’Emilia.Nell’ambito dirigenziale e con elevata