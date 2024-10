Oliver Bierhoff | Milan ABRAHAM ha pochi palloni giocabili ma MORATA cambia la squadra Ci sta perdere a Leverkusen IBRAHIMOVIC dirigente ha una QUALITA’ importante

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le parole di, ex attaccante del, sull’inizio di stagione dei rossoneri tra Serie A e Champions League Giusto alzare la soglia dell’allarme dopo i zero punti raccolti in Champions League nelle prime 2 giornate? Alsi chiedono questo, consci di avere però affrontato gli impegni più difficili tra Liverpool e Bayer