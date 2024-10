Ocse | Cala inflazione meglio l' Italia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 12.22 Netta riduzione dell'media dell'areain agosto, al 4,7% dal 5,4% di luglio. Così l'Organizzazione, che spiega: il miglioramento si deve in gran parte al calo di quasi 10 punti in Turchia (dal 61,8 al 52%).anche l'e sotto la media: in agosto l'è scesa all'1,1% contro l'1,3% di luglio. Il dato sull'risulta in calo in 24 dei 38 Paesi che fanno parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.