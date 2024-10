Ocse | inflazione agosto giù al 47% Italia 11%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L'nella zonaè scesa al 4,7 % ad2024 contro il 5,4 % di luglio: è quanto afferma lo stesso organismo internazionale con sede a Parigi precisando che questo calo è ''dovuto in gran parte ad una diminuzione di circa 10 punti dell'in Turchia, dove l'resta tuttavia sopra al 50%". Cali dell'sono stati osservati in 24 dei 38 Paesi. In, l'è scesa all'1,1% dicontro l'1,3% di luglio.