Nuovo supermercato nell' area dismessa di via Paoli | cambia la viabilità con 3 nuovi semafori

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ildella catena Eurospin in viadovrebbe (condizionale è d'obbligo) aprire entro la fine del 2024. Il progetto risale al 2021, approvato durante l'amministrazione Landriscina. Ora l'di Camerlata/tramite i lavori in corso si sta trasformando per accogliere