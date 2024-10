NonSolo TV intervista Rudy Ricciotti | Il futuro è una pocheria ma lancio una speranza ai giovani

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024)ha preso parte al Cersaie 2024 di Bologna, dove ha tenuto una conferenza del programma “construire, pensare ed abitare”, in cui si è confrontato con architetti e curiosi del settore. Rivoluzionario e fuori dagli schemi,, nato ad Algeri nel 1952, è un architetto e ingegnere francese di origini italiane, con studio a Bandol, affacciato sul Mediterraneo. Figura di spicco nell’architettura contemporanea, è celebre per il suo uso pionieristico del cemento, che ha trasformato in un materiale d’espressione artistica. Ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti come il Grand Prix National d’Architecture, la Médaille d’Or de l’Académie d’Architecture e il Premio Auguste-Perret dell’Unione Internazionale degli Architetti. È inoltre Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres e Chevalier de la Légion d’honneur.