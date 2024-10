No alla serie D di mercoledì | la contestazione dei tifosi della Nuova Sondrio

Leggi tutta la notizia su sondriotoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Due turni infrasettimanali nel primo mese di campionato e presto, il 23 ottobre, ne arriverà un altro. Non ci stanno iche, naturalmente, in una giornata lavorativa, per impegni di lavoro o studio non possono essere presenti in maniera numerosa ad assistere alle partite