NEC migliora l' affidabilità dei modelli LLMs per accelerare la loro applicazione in contesti aziendali e settori critici

(Di giovedì 3 ottobre 2024) HEIDELBERG, Germania, 3 ottobre 2024 /PRNewswire/NEC Laboratories Europe, il centro europeo di ricerca e sviluppo di NEC Corporation, annuncia di aver sviluppato LLM Explainer, una tecnologia che aiuta a rilevare e spiegare le "allucinazioni" nell'output generato dailinguistici di grandi dimensioni (LLM) comunemente disponibili. LLM Explainer è in corso di integrazione con NEC cotomi, il modello proprietario sviluppato da NEC Corporation e già disponibile come servizio in Giappone. Gli LLM sono un tipo di intelligenza artificiale generativa che comprende e genera linguaggio naturale. Sebbene siano sempre più adottati dalle aziende e da utenti consumer in attività che richiedono conoscenze specialistiche, gli LLM producono ancora risultati errati, comunemente chiamati allucinazioni.