Natalità Colacurci Sigo | Contro il calo delle nascite ‘gratificare la maternità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Al convegno ‘Tackling infertility’, l’esperto ‘cambiare modello maschile di realizzazione’ “Il modello è da cambiare. Se la gravidanza torna centrale, gratificante e non penalizzante per la donna, probabilmente si sarà maggiormente portati a fare figli. Avere figli non deve potare a una penalizzazione nella propria realizzazione lavorativa”, dato che anche la questione economica ha un