Napoli Pianura | Botti illegali con destinazione Germania Carabinieri arrestano 36enne

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Iun uomo per detenzione di materiale esplodente e ricettazione, l’indagato era già noto alle forze dell’ordine Questa notte a, nel quartiere, idella locale stazione hanno arrestato detenzione abusiva di materiale esplodente e ricettazione E. M. D. C.,del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno fermato ilmentre era a bordo della propria auto a due passi da casa. Perquisito, è stato trovato in possesso di 600 petardi pirotecnici. Dagli accertamenti deiè emerso che ierano destinati all’estero, in. La perquisizione, estesa anche in casa dell’uomo, ha permesso di rinvenire altri 30 ordigni artigianali e tre centraline pirotecniche radiocomandate.