Nanni Moretti ha avuto un infarto l’annuncio in un video-messaggio | Sto bene Stasera è già al Nuovo Sacher a Roma

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è stato colpito da unnei giorni scorsi. A dare la notizia è stato il regista stesso, che nel pomeriggio di mercoledì 2 ottobre avrebbe dovuto essere al Cinema “Vittoria” di Napoli per presentare il suo ultimo film da co-produttore, “Vittoria”. Nelregistrato dall’ospedale e trasmesso in sala nel capoluogo campano,si scusava per l’assenza, raccomandando discrezione. «Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto. Starò meglio, tornerò presto», le sue parole. Lorenzo Cioffi, tra i produttori del film, e i registi, avevano rassicurato il pubblico, annunciando cheera stato dimesso.è infatti a, al cinema “”, per presenziare alla proiezione del film che ha co-prodotto, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. L'articolohaunin un: «Sto».