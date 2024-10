MotoGp Martin | Il 2023 fu un incubo ora mi diverto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ott. (askanews) – “Non sono disperato se non vinco, ma ci proverò, credo di essere diverso dall’anno scorso, più completo anche se forse meno veloce”. Rispetto a un anno fa Jorgearriva a Motegi rilassato e felice. La leadership del Mondiale, assicura, non gli crea tensione. “Ora mi sento meglio, quellaè stata una stagione molto difficile, soprattutto nella parte finale, in Thailandia e in Malesia, ma anche a Valencia. Ma ho lavorato tanto su di me, per tutto l’anno, e sento di avere fatto un passo di crescita importante a livello mentale”. “Ora mi, l’anno scorso per me fu un. Anche se ero davanti non mi divertivo, adesso invece mi sento bene”. Pilota felice, pilota che vince. A Mandalika Jorge ha interrotto una lunga serie negativa. “Lo scorso weekend è stato incredibile, ho perso qualche punto ma sono tornato a vincere dopo Le Mans.